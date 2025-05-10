Загострення у Південній Азії: у містах Індії лунають вибухи

10 травня Пакистан анонсував військову операцію проти Нью-Делі. Індія повідомила, що Ісламабад перекидає війська до кордону.

На тлі загострення два гучних вибухи було чутно в столиці індійського Кашміру – місті Срінагар неподалік міського аеропорту та місцевого штабу армії, передає 24 Канал із посиланням на Reuters.

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Що відомо

Два вибухи також було чутно в місті Барамула у Кашмірі.

Нагадаємо, що 10 травня Індія завдала удари по авіабазах Пакистану, а той у відповідь розпочав військову операцію.

Загострення конфлікту між країнами відбулося після теракту 22 квітня, під час якого загинули десятки індійських громадян. Нью-Делі звинуватило Ісламабад.

Держсекретар США Марко Рубіо поговорив з офіційними представниками Пакистану і запропонував американську допомогу у вирішенні конфлікту між державами. Водночас в Ісламабаді наголосили, що готові до деескалації за умови припинення агресії з боку Індії.