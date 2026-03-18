США у патовій ситуації: політолог пояснив, що насправді означають погрози Трампа країнам НАТО

Конфлікт з Іраном зараз виглядає програшним для Дональда Трампа. З військової точки зору операція вийшла майже бездоганною, а з політичною – все має такий собі вигляд.

Трамп зараз фактично вимагає від союзників по НАТО, аби вони долучилися до розблокування Ормузької протоки, яку "паралізував" Іран на тлі військової операції США та Ізраїлю. Через неї проходить до 20% світової нафти, внаслідок чого на неї вже зросли ціни. Політолог Ігор Рейтерович розповів 24 Каналу, що Трамп навряд чи отримає допомогу від європейських країн у тому форматі, в якому він хоче.

Трамп опинився в непростій ситуації

За словами Рейтеровича, позиція європейських країн тут є цілком зрозуміло. США розпочинали операцію в Ірані як Сполучені Штати, а не представник НАТО. Відповідно європейські країни можуть цілком проігнорувати теперішні вимоги Трампа.

Зверніть увагу! Дещо раніше Трамп розкритикував прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера за намір направити авіаносці до Близького Сходу. Він сказав, що ця допомога запізніла, а Штати вже перемогли. Тепер ж Трамп вимагає допомогу від європейців.

Свого часу Трамп також погрожував Іспанії ввести повне торгове ембарго проти Іспанії. Адже там відмовилися надати свої бази для операцій, які були пов'язані з бомбардуванням Ірану. За словами Рейтеровича, якби США поводили себе "чемніше", то могли б розраховувати на кращу підтримку.

Трамп зараз в патовій ситуації, яка виглядає програшною з політичної точки зору. Якщо Трамп оголосить, що виграв війну та відкотить все до того статусу кво, яке було на початку конфлікту, то Іран відчує себе переможцем. Адже Штати не контролюють жодного метра території Ірану, а режим зберіг керованість,

– зазначив Рейтерович.

Найімовірніше, зараз Трампу варто було б вгомонитися зі своєю нахабністю та спробувати домовитися з іншими країнами, щоб вони допомогли вирішити проблеми, які виникли через операцію в Ірані.

Заяви Трампа щодо війни в Ірані