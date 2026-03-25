Трамп матиме серйозну проблему: на який підступний крок може піти Іран

Дональд Трамп заявив, що США та Іран нібито провели плідні та конструктивні переговори щодо врегулювання ситуації на Близькому Сході. Після цього він доручив Пентагону відкласти удари по іранській енергетичній інфраструктурі на п'ять днів.

Натомість в Ірані заперечили будь-які контакти з американською стороною. Як зауважив 24 Каналу політолог, президент аналітичного центру "Політика" Олег Лісний, насправді Трамп може блефувати.

Чому Трамп змінив риторику щодо Ірану?

Скоріш за все, причиною може бути страх, тиск від американської розвідувальної спілки. Уже не раз ставало очевидно, що погрози Трампа інколи свідчать про його невпевненість. Так само у ситуації з Іраном він говорить про удари по енергетичній інфраструктурі, але невідомо, чи вони матимуть такі наслідки, які планує лідер США.

Фахівці кажуть, що справді можна завдати істотних ударів, але також треба сказати, що суспільство в Ірані не завжди жило зі світлом. З цим досі є проблеми у сільських, гірських районах, тому такі поневіряння не будуть критичними для іранців,

– підкреслив Олег Лісний.

Ба більше, коли держава перебуває у протистоянні з більшою країною, то це мотивує людей терпіти, стояти до кінця. Ще один важливий момент полягає в тому, що навряд чи Іран просто сидітиме зі складеними руками, зупинить військове виробництво й капітулює.

Різні фахівці аналізують цю ситуацію і прогнозують, що Іран може завдати ударів не по Сполучених Штатах, Ізраїлю, а по найближчих сусідах і, наприклад, вивести з ладу систему опріснення води. Це буде дуже серйозною проблемою,

– наголосив політолог.

Зважаючи на те, що Ормузька протока досі перебуває під контролем Ірану, то країни Перської затоки не можуть навіть танкерами отримувати питну воду. За дуже короткий період виникнуть серйозні проблеми.

"Якщо на це зважає Трамп, то він просто бере тайм-аут. І це вже не вперше. Ми неодноразово бачили паузи щодо Путіна, Китаю в економічному, санкційному сенсах, але нічого нового немає", – додав політолог.

Тому можна сказати, що зараз Трамп блефує. Це повністю відповідає його поведінці, коли він потрапляє у складні та незрозумілі ситуації.

Що відбувається у війні Ірану та США?