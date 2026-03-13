"Був скептичним": в Politico розкрили, хто дійсно намагався відмовити Трампа від ударів по Ірану

Віцепрезидент США Джей Ді Венс скептично ставився до можливості американського удару по Ірану напередодні рішення президента Дональда Трампа розпочати війну.

Про це йдеться в матеріалі Politico.

Чому Венс виступав проти?

Представник Білого дому розповів, що перед ухваленням рішення щодо операції в Ірані Джей Ді Венс був скептичним, переймався шансами на успіх і загалом виступав проти війни.

Інший високопосадовець пояснив, що роль Венса полягає в тому, щоб представляти президенту та адміністрації різні точки зору щодо можливих наслідків рішень. Водночас після того, як рішення ухвалено, він повністю підтримує його виконання.

За словами журналістів, скептицизм Венса щодо військової участі США, сформований під час служби в морській піхоті в Іраку, у поєднанні з його більш стриманим тоном щодо успіхів операції, підживлює спекуляції про розкол між президентом та його віцепрезидентом.

Це не перший випадок, коли позиції Венса та Трампа щодо застосування військової сили відрізнялися. Коли на початку минулого року США завдали ударів по хуситах, Венс написав у закритому чаті Signal з іншими посадовцями адміністрації, що вважає цей крок "помилкою",

– йдеться в матеріалі.

Крім того, протягом кількох років він публічно пояснював, чому війна з Іраном не відповідає інтересам США.

Нова інформація про розбіжності з'явилася на тлі того, що Трамп допускає участь і Венса, і держсекретаря Марко Рубіо, який публічно підтримує позицію президента щодо Ірану, у виборах 2028 року.

Віцепрезидент постійно перебуває в центрі уваги людей, які намагаються нав'язати йому свої погляди. В результаті було опубліковано безліч суперечливих версій поглядів віцепрезидента, що показує, що основні ЗМІ не мають уявлення, про що говорять,

– заявила речниця віцепрезидента Тейлор Ван Кірк.

Речниця Білого дому Анна Келлі також заявила, що спроби посварити Трампа і Венса є безпідставними. За її словами, президент вислуховує різні думки своєї команди з національної безпеки і ухвалює рішення, виходячи з інтересів країни та її безпеки.

