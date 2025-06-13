Тепер хочуть поговорити: Трамп заявив, що йому телефонують представники Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив, що після ізраїльських ударів по іранських об'єктах представники Тегерану тепер телефонують йому.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NBC News. На його думку, тепер Тегеран може втратити можливість укласти угоду щодо ядерної програми.

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Що заявив Трамп

За словами американського президента, після ізраїльських ударів представники Ірану вже самостійно телефонують йому. У Дональда Трампа поцікавилися, хто саме готів з ним поговорити з цього приводу, на що той відповів, що деякі з них уже мертві.

Ті самі люди, з якими ми працювали минулого разу... Багато з них зараз мертві,

– сказав він.

Нагадаємо, американський президент назвав удари у п'ятницю, 13 червня, Ізраїлю по Ірану "чудовими". А на запитання, чи брали Сполучені Штати участь у нападі на Іран якимось чином, Дональд Трамп відповів, що не хоче це коментувати.

Також Дональд Трамп знову закликав Іран укласти угоду. Він заявив, що ще два місяці тому висунув іранцям ультиматум на 60 днів. Тепер, за словами Трампа, настав 61 день. Таким чином він натякнув на "другий шанс" для Тегерану.