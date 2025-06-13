Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NBC News. По его мнению, теперь Тегеран может потерять возможность заключить соглашение по ядерной программе.

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Что заявил Трамп

По словам американского президента, после израильских ударов представители Ирана уже самостоятельно звонят ему. У Дональда Трампа поинтересовались, кто именно натов с ним поговорить по этому поводу, на что тот ответил, что некоторые из них уже мертвы.

Те самые люди, с которыми мы работали в прошлый раз... Многие из них сейчас мертвы,

– сказал он.

Напомним, американский президент назвал удары в пятницу, 13 июня, Израиля по Ирану "замечательными". А на вопрос, участвовали ли Соединенные Штаты в нападении на Иран каким-то образом, Дональд Трамп ответил, что не хочет это комментировать.

Также Дональд Трамп снова призвал Иран заключить соглашение. Он заявил, что еще два месяца назад выдвинул иранцам ультиматум на 60 дней. Теперь, по словам Трампа, наступил 61 день. Таким образом он намекнул на "второй шанс" для Тегерана.