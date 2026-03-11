Трамп виношував цю ідею дуже давно: яка головна ціль США на Близькому Сході

Деякі аналітики кажуть, що Сполучені Штати намагаються переформатувати глобальний енергетичний і геополітичний ландшафт. До того ж це стосується не тільки Близького Сходу, але й Венесуели, Ірану та Росії.

Зрозуміло, що Дональд Трамп намагається реалізувати ідеї, які не встиг під час першої каденції. Про це 24 Каналу розповів енергетичний стратег і геополітичний аналітик Томас О'Доннелл, зауваживши, що зокрема мовиться про реорганізацію міжнародного нафтового ринку.

Який план має Трамп щодо Близького Сходу?

У лідера США вже була ідея домінування країни в енергетичній сфері. Він створив комітет, який очолюють "його люди", під назвою "Національна рада з енергетичного домінування". Демократи не використовували б таку назву, бо у неї є нотки шовінізму.

Майже 10 років тому сланцева революція у США забезпечила велику кількість нафти на ринку за дуже низькими цінами. Америка почала використовувати це як економічний важіль. А тепер Трамп робить це доволі агресивними методами.

Якщо подивитися на американського міністра енергетики чи міністра внутрішніх справ, то вони обидва є експертами з нафти, газу й були генеральними директорами компаній та заробили на цьому мільярд доларів. Тож вони повністю підтримують стратегію Трампа,

– зауважив Томас О'Доннелл.

Він пояснив, що зараз йде боротьба між США та Китаєм за різні види сировини, за критично важливі мінерали й чіпи. У Китаю є певна перевага в критичних мінералах, а Сполучені Штати мають велику глобальну перевагу в нафті. Саме це можуть використати проти Пекіна, який залежить від імпорту.

На яку пропозицію США не погодилась Росія?

Можемо пригадати, що весною 2025 року Трамп пропонував Володимиру Путіну великі стимули, наприклад, інвестиції в Росію, зняття санкцій. Він думав, що так спонукає Кремль відмовитись від війни в Україні.

Напевно, Трамп був здивований, але Путіна це не зацікавило. План не спрацював. Тоді відбулася дискусія у Білому домі, дебати й США перейшли до нової політики, яка полягала в тому, щоб завдати болю Росії і змусити її зупинитися,

– підкреслив геополітичний аналітик.

Основний спосіб завдати економічного удару по Росії – це позбавити її можливості експортувати нафту, тому що саме це є найбільшим джерелом надходжень до їхнього національного та військового бюджетів.

Отже, план полягав у посиленні зовнішніх санкцій, щоб ускладнити експорт нафти для Росії. Але це знову не спрацювало. Втім є ще одна сторона цієї кампанії – американська розвідка. Західні ЗМІ не раз писали, що США нібито пропонували Україні допомогу з ударами по нафтопереробних заводах Росії, експортних терміналах, портах.

Це подвійна атака на російську нафту, щоб позбавити можливості Кремль експортувати до Індії, Китаю та Туреччини. Тепер залишився тільки Китай. Коли Україна атакує порти й нафтопереробні заводи, Росія змушена експортувати нафту, яку не може переробити, вся система починає ламатися,

– додав Томас О'Доннелл.

Ймовірно, адміністрація Трампа перед тим, як перейти до наступного кроку й заблокувати експорт російської нафти, вирішила потурбуватися про довгострокову перспективу ринку. Тому вони хотіли приєднати венесуельську нафту для підтримки Заходу, а тепер намагаються розв'язати питання іранської сировини.

Отже, це частина більшого проєкту, перш ніж вони повністю припинять російський експорт. А сили та можливості для цього у США є.

Що відбувається з ринком нафти через війну на Близькому Сході?