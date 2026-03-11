Понятно, что Дональд Трамп пытается реализовать идеи, которые не успел во время первой каденции. Об этом 24 Каналу рассказал энергетический стратег и геополитический аналитик Томас О'Доннелл, отметив, что в частности говорится о реорганизации международного нефтяного рынка.

Какой план имеет Трамп по Ближнему Востоку?

У лидера США уже была идея доминирования страны в энергетической сфере. Он создал комитет, который возглавляют "его люди", под названием "Национальный совет по энергетическому доминированию". Демократы не использовали бы такое название, потому что у нее есть нотки шовинизма.

Почти 10 лет назад сланцевая революция в США обеспечила большое количество нефти на рынке по очень низким ценам. Америка начала использовать это как экономический рычаг. А теперь Трамп делает это довольно агрессивными методами.

Если посмотреть на американского министра энергетики или министра внутренних дел, то они оба являются экспертами по нефти, газу и были генеральными директорами компаний и заработали на этом миллиард долларов. Поэтому они полностью поддерживают стратегию Трампа,

– отметил Томас О'Доннелл.

Он пояснил, что сейчас идет борьба между США и Китаем за различные виды сырья, за критически важные минералы и чипы. У Китая есть определенное преимущество в критических минералах, а Соединенные Штаты имеют большое глобальное преимущество в нефти. Именно это могут использовать против Пекина, который зависит от импорта.

На какое предложение США не согласилась Россия?

Можем вспомнить, что весной 2025 года Трамп предлагал Владимиру Путину большие стимулы, например, инвестиции в Россию, снятие санкций. Он думал, что так побудит Кремль отказаться от войны в Украине.

Наверное, Трамп был удивлен, но Путина это не заинтересовало. План не сработал. Тогда состоялась дискуссия в Белом доме, дебаты и США перешли к новой политике, которая заключалась в том, чтобы причинить боль России и заставить ее остановиться,

– подчеркнул геополитический аналитик.

Основной способ нанести экономический удар по России – это лишить ее возможности экспортировать нефть, потому что именно это является крупнейшим источником поступлений в их национальный и военный бюджеты.

Итак, план заключался в усилении внешних санкций, чтобы усложнить экспорт нефти для России. Но это снова не сработало. Впрочем есть еще одна сторона этой кампании – американская разведка. Западные СМИ не раз писали, что США якобы предлагали Украине помощь с ударами по нефтеперерабатывающим заводам России, экспортным терминалам, портам.

Это двойная атака на российскую нефть, чтобы лишить возможности Кремль экспортировать в Индию, Китай и Турцию. Теперь остался только Китай. Когда Украина атакует порты и нефтеперерабатывающие заводы, Россия вынуждена экспортировать нефть, которую не может переработать, вся система начинает ломаться,

– добавил Томас О'Доннелл.

Вероятно, администрация Трампа перед тем, как перейти к следующему шагу и заблокировать экспорт российской нефти, решила позаботиться о долгосрочной перспективе рынка. Поэтому они хотели присоединить венесуэльскую нефть для поддержки Запада, а теперь пытаются решить вопрос иранского сырья.

Так что, это часть большего проекта, прежде чем они полностью прекратят российский экспорт. А силы и возможности для этого у США есть.

Что происходит с рынком нефти из-за войны на Ближнем Востоке?