ЦАХАЛ анонсував масштабний наступ у Секторі Гази: цивільних просять негайно евакуюватися

Ізраїльські військові оголосили про "масштабний наступ" у секторі Газа. ЦАХАЛ наказав евакуювати цивільне населення з багатьох районів.

ЦАХАЛ планує знищити кілька осередків терористів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Ізраїль починає новий наступ у Газі

ЦАХАЛ розпочав масований наступ проти терористичних організацій. Ці визначені райони вважаються небезпечними зонами бойових дій!

– написав Авічай Адрей, арабський речник Армії оборони Ізраїлю у дописі на X.

Він також показав карту Гази, на якій червоним кольором зображені райони анклаву.

Він закликав жителів евакуюватися до притулків у західній частині міста Газа та Хан-Юніса, особливо в районах Бейт Ханун, Хірбет Хузаа, Абасан аль-Кабіра та аль-Джадіда.

Зона прикордонного паркану була дуже небезпечною з початку бойових дій 7 жовтня 2023 року. Схоже, зона розширилася з цим останнім наказом, у деяких районах на кілька кілометрів, зазначають у CNN.

Нагадаємо, після двох місяців перемир'я ізраїльські військові завдали ударів по об'єктах ХАМАС у Секторі Гази 18 березня.