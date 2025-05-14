Іран двічі намагався вбити Трампа, – Нетаньягу
- Іран двічі намагався вбити Дональда Трампа.
- Про це заявив Беньямін Нетаньягу. Він не уточнив час, місце та спосіб замахів.
Нетаньягу сказав, що Іран двічі намагався вбити Трампа. Таку заяву прем'єр-міністр Ізраїлю зробив увечері 14 червня.
Деталі передає 24 Канал з посиланням на слова Нетаньягу.
Дивіться також Трампу – 79: велика біографія лідера США, усе про скандали, замахи та нелюбов до України
Іранці хотіли вбити Трампа
Беньямін Нетаньягу привітав Трампа з днем народження. У своїй промові він зосередився на тому, що США є давнім союзником Ізраїлю. А тому війна Ірану проти Ізраїлю – це війна і проти США.
Зараз іранський режим бомбардує наші цивільні квартали, поки ми цілимося в терористів. Це не щось нове. Вони двічі намагалися вбити президента Трампа. Вони бомбили американські посольства. Вони вбили 241 морського піхотинця в Бейруті. Вони вбили та поранили тисячі американців своїми саморобними вибуховими пристроями в Іраку та Афганістані. Вони спалюють американський прапор, вони нескінченно скандують "смерть Америці",
– сказав лідер Держави Ізраїль.
Нетаньягу підкреслив: Ізраїль не зупиниться. Він уже знищив вище військове керівництво Ірану та його провідних технологів.
"Ми зробили все це і багато іншого, але ми також усвідомлюємо, що потрібно зробити ще більше. Тому ми готуємося. Ми проклали шлях до Тегерану, і наші пілоти в небі над Тегераном завдаватимуть ударів по режиму аятол", – попередив він.
Увечері Ізраїль знову атакував Іран. Тегеран обіцяє відповісти.