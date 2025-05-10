У Пакистані зробили заяву про ядерну зброю на тлі конфлікту з Індією

Після повідомлень про ракетну атаку Індії на пакистанські авіабази міністр оборони Пакистану Хаваджа Асиф заявив, що уряд наразі не розглядає ядерний сценарій. Він також зазначив, що не скликав надзвичайне засідання Національного командного органу.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters та Geo News.

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Чи можлива ядерна війна між Індією та Пакистаном

Раніше пакистанські військові повідомляли, що прем’єр-міністр країни нібито скликав засідання Національного командного органу, що координує цивільно-військове управління ядерним арсеналом.

Водночас Асиф спростував цю заяву та заявив, що після військової операції проти Індії, таке засідання е скликалося.

Ядерний сценарій є, але давайте не говорити про нього. Це має бути далекий варіант, про який не варто зараз навіть згадувати. Температура знизиться раніше, ніж ми дійдемо до такого рівня. Наради Національного командного органу не було і не планується,

– зазначив міністр оборони Пакистану.

Крім того, держсекретар США Марко Рубіо провів переговори з головнокомандувачем армії Пакистану Асимом Муніром і міністром закордонних справ Індії Субраманьямом Джайшанкаром, закликавши обидві сторони "відновити прямий зв’язок і уникнути прорахунків".

Глава МЗС Пакистану Мохаммад Ісхак Дар в ефірі місцевого ТБ заявив, що "якщо Індія зупиниться зараз, Пакистан також розгляне можливість зупинки". За інформацією індійських ЗМІ, у суботу між представниками обох країн уже відбулися контакти.

Для чого Пакистан закрив своє небо на добу

У відповідь на ракетну атаку Індії по трьох пакистанських авіабазах, Ісламабад тимчасово закрив повітряний простір для всіх рейсів з 3:15 до 12:00 10 травня за місцевим часом (до 10:00 за Києвом).

Іноземців у Міжнародному аеропорту Джинна в Карачі переселили до готелів через припинення польотів, а решті пасажирів у термінали рекомендували повернутися додому.

Мандрівникам радять заздалегідь уточнювати статус рейсів у відповідних авіакомпаній перед тим, як вирушати до аеропорту.