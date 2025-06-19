Путін вперше особисто висловився про війну Ірану та Ізраїлю

Володимир Путін розповів, що перебуває в контакті з прем'єром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу та американським президентом Дональдом Трампом щодо конфлікту на Близькому Сході.

Під час пресконференції він закликав до домовленості між Ізраїлем та Іраном задля врегулювання конфлікту. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Про що заявив Путін

Він заявив, що в Ірані відбувається "консолідація суспільства" довкола керівництва після ізраїльської атаки. Також російський диктатор зазначив, що підземні заводи Ірану "існують, і з ними нічого не сталося".

Коментуючи можливе розв'язання проблеми, Володимир Путін запропонував "усім сторонам домовитися", аби зупинити конфлікт. На його думку, можна знайти рішення, яке влаштує і Тель-Авів, і Тегеран.

Він запропонував участь Росії у "забезпеченні інтересів Ірану в галузі мирної атомної енергетики", і водночас готовність позбавити Ізраїль стурбованості стосовно власної безпеки" через ядерну програму.

За його словами, він запропонував це рішення обом сторонам, а також США. Також Путін повідомив, що Росія домовилася з Ізраїлем, що росіян, які будують АЕС в Ірані, не обстрілюватимуть.

Ми нічого нікому не нав'язуємо, ми просто говоримо про те, як бачимо можливий вихід із ситуації. Але рішення, звичайно ж, за політичним керівництвом усіх цих країн, насамперед Ірану та Ізраїлю,

– додав він.

Крім вищезгаданого, Володимир Путін заявив, що між Росією та Іраном досить високий рівень довіри та підкреслив, що у договорі між Москвою та Тегераном немає статей з оборонної сфери.

До слова, вранці 19 червня Іран спрямував новий залп ракет на Ізраїль. Під час ранкової атаки постраждали центральна та південна частини країни. Під ударом, зокрема, опинився медичний заклад у Беер-Шеві.