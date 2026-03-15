В Ізраїлі окреслили нові терміни закінчення війни в Ірані

Ізраїль планує вести війну в Ірані ще щонайменше три тижні. В Армії оборони Ізраїлю стверджують, що мають ще "тисячі цілей" для ударів.

Про це інформує The Telegraph.

Скільки ще триватиме війна в Ірані?

Бригадний генерал Еффі Дефрін заявив, що Ізраїль координував свої плани із США щонайменше до єврейського свята Песах, яке починається 2 квітня.

І у нас є глибші плани навіть на три тижні після цього,

– додав Дефрін.

Видання нагадало, що раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що війна, яка триває вже третій тиждень – "майже завершена". Водночас Білий дім припускав, що бойові дії можуть тривати від чотирьох до шести тижнів.

Тим часом міністр енергетики США Кріс Райт у етері ABC News припустив, що конфлікт може завершитись "найближчими тижнями, а можливо й раніше". У країні побоюються реакції суспільства на підвищення цін на бензин та газ.

Проте міністр запевнив, що за два тижні бензин у середньому подорожчав на 76 центів за галон. Щодо цін на газ, що Райт зазначив, що вони нижчі, ніж у 2022 році за адміністрації Джо Байдена.

