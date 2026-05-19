Ситуація патова, – експерт дав чесний прогноз, куди йде війна проти Ірану

Військові дії на Близькому Сході наразі перебувають на паузі. Проте вони можуть бути відновлені, тому що головна проблема конфлікту між Іраном та США разом з Ізраїлем наразі не вирішена.

Засновник спільноти Resurgram Дмитро Корнієнко розповів 24 Каналу, що Дональд Трамп неодноразово звітував про "перемогу" Ірану. При цьому він продовжує висувати йому чергові попередження. Водночас не можна виключати, що США зрештою втілять свої погрози.

У чому розходяться позиції США та Ірану?

Корнієнко наголосив, що Тегеран також не знижує свої вимоги, продовжуючи блокувати Ормузьку протоку.

Зверніть увагу! Іран може стягувати плату з найбільших світових технологічних компаній за використання підводної інтернет-інфраструктури. Ідеться про кабелі, які проходять під Ормузькою протокою. Іранці навіть можуть перервати трафік, якщо не надходитиме плата. Журналісти CNN зауважили, що у разі, якщо будуть пошкоджені кабелі, це призведе до перебоїв в інтернет-з'єднанні. Наслідком цього можуть стати проблеми щодо експорту нафти та газу, а також у банківській сфері.

"Ситуація патова, тому що Трамп вважає, що він вже переміг кілька разів. А на думку Ірану, зберігається паритет і взаємне стримування. Якщо воно це загрожує безпосередньо іранському режиму, КВІР, то Тегеран все влаштовує, незалежно від рівня економічного тиску, – пояснив він.

Однак попри це Іран, ймовірно, знизить свої вимоги, адже ситуація для нього з економічного погляду є невигідною. Йому необхідні ресурси, щоб обслуговувати свій режим. Їх першочергово будуть витягувати з цивільного населення.

Питання Ірану також обговорювалося під час зустрічі Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна. Імовірно, США наголошували на тому, щоб Китай не надавав допомогу Ірану. Пекін міг це пообіцяти, а Трамп – повірити. Проте китайці приховано можуть продовжувати постачання до Ірану, як і раніше, адже їм ця ситуація вигідна,

– відзначив Дмитро Корнієнко.

Навіть якщо Іран поступиться певними своїми вимогами, Трампу потрібна його політична капітуляція. Однак Тегеран, на його думку, не може на це піти.

Які можливі сценарії розвитку подій на Близькому Сході?

Видання The New York Times розглядає сценарії, за якими, імовірно, розгортатимуться подальші події на Близькому Сході. Зокрема, може відновитися операція "Епічна лють". Вона була перервана перемир'ям, на яке погодилися обидві сторони. Також глава Пентагона повідомляв, що США підготували військовий план, який активується у разі необхідності.

Варто знати. Для США важливо стримувати дії Ірану на Близькому Сході. Якщо Тегеран ескалює ситуацію, це позначиться на цінах на нафту і, відповідно, поглибить кризу, яка склалася через блокування Ормузької протоки. Через неї відбувається значна частина експорту нафти у світі.

Існує також альтернативний сценарій, відповідно до якого відбудеться часткове або повне виведення понад 50 тисяч військових із регіону. Водночас США та Ізраїль привели свої війська до найвищого рівня підготовки з того моменту, коли було оголошено перемир'я. Не виключається авіаційна атака на армію Ірану та цивільну інфраструктуру. Можлива й військова операція з вилучення ядерних матеріалів з об'єкта в Ісфахані.

Також імовірний варіант – захоплення острова Харг. Він залишається важливим об'єктом нафтового експорту Ірану.