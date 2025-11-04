Чи піде Трамп на війну проти Венесуели: OSINT-аналітик назвав ймовірний сценарій
- OSINT-аналітик Віталій Кононученко вважає, що США навряд чи почнуть наземну операцію у Венесуелі, але можлива повітряна війна.
- Сухопутна операція може бути невдалою через складний ландшафт Венесуели та наявність новітнього озброєння від Росії.
Відносини між Сполученими Штатами Америки та Венесуелою загострюються. Дональд Трамп навіть робив заяви про можливість наземних операцій для боротьби з наркокартелями.
Чи наважаться США розпочати повномасштабну війну проти Венесуели та чим це може обернутися для Вашингтона, розповів 24 Каналу OSINT-аналітик, військовий оглядач Віталій Кононученко.
Чи розпочне Трамп війну?
На думку OSINT-аналітика, поки що немає причин для того, щоб Сполучені Штати почали сухопутну операцію на території Венесуели. Набагато ймовірніший варіант – війна з повітря. Зокрема знищення кораблів наркокартелів, флоту Венесуели, збиття певних літаків, тобто більш гібридний формат ведення бойових дій без прямого втручання піхотинців.
Це більш можливий варіант, ніж наземна висадка,
– зазначив Кононученко.
За його словами, ця операція може бути невдалою для Сполучених Штатів, а її результат зовсім непередбачуваний. Адже Венесуела має складний ландшафт. Там фактично безпрохідні джунглі, лісиста місцевість, в якій далеко не всі підрозділи Сполучених Штатів вміють вести бойові дії. Крім того, Каракас отримав від Росії новітнє озброєння.
Зверніть увагу! До Каракаса прибув російський Іл-76 після звернення президента Венесуели Ніколаса Мадуро до Росії, Китаю та Ірану з проханням про військову підтримку.
"Йти на такий ризик, отримати фейл Трамп, на мою думку, просто не може. А от якраз, якщо говорити про ураження якихось там корабликів, можливо, збиття літака чи військового корабля, тут без проблем Сполучені Штати можуть це зробити, тому що вони сильніші за Венесуелу", – додав OSINT-аналітик.
Зараз виглядає так, що адміністрація Трампа діятиме саме з тієї позиції, де вони можуть показати, що вони однозначно мають перевагу і мають силу.
Що відомо про конфлікт між США та Венесуелою?
ЗМІ повідомили, що адміністрація США нібито готова завдати ударів по об’єктах у Венесуелі вже найближчими днями. Трамп заперечив, що ухвалив рішення про удари.
Однак напередодні президент США Президент заявив про можливість проведення наземних операцій у Венесуелі для боротьби з наркокартелями. Він підкреслив, що це не оголошення війни, а дії проти наркоторговців.
У відповідь на цю заяву президент Венесуели звернувся до Трампа з проханням уникнути війни між країнами, закликавши до миру.