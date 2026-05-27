Переговори зайшли у глухий кут: чи справді Україну може очікувати затяжна війна, – The Economist

Мирні переговори між Україною та Росією за участі США фактично заблоковані, а конфлікт дедалі більше описують як війну на виснаження. Водночас українська влада не підтверджує заяви про те, що готується тривале бойове протистояння.

Війна поступово переходить у фазу виснаження, де ключовим фактором стає здатність сторін витримувати тривалий економічний і військовий тиск. Про це пише The Economist.

Чому Україну може очікувати війна на виснаження?

На початку 2026 року переговори ще розглядалися як потенційна основа для складного компромісу, зокрема обговорювалися сценарії можливих територіальних поступок в обмін на гарантії безпеки. Однак ці ініціативи не отримали розвитку, а Росія не погодилася на жодні конкретні пропозиції. 22 травня США офіційно припинили участь у переговорах.

The Economist пише, що бойові дії, ймовірно, триватимуть доти, доки одна зі сторін не втратить ресурсну та військову спроможність. При цьому аналітики визнають, що "точка зламу" Росії залишається невизначеною через поєднання санкційного тиску та доходів від енергоресурсів.

Проте, українські посадовці наголошують, що війна має багатовимірний характер – включає фронт, кіберпростір, інформаційні та демографічні аспекти. Керівник Центр протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що Україна має бути готовою до тривалого протистояння з Росією незалежно від розвитку подій на фронті. За його словами, активна фаза бойових дій не може тривати нескінченно через втрати Росії та проблеми з ресурсами, однак інші форми гібридної війни – кібероперації, інформаційний вплив і диверсійна діяльність – можуть зберігатися навіть після зниження інтенсивності боїв.

Водночас джерело РБК-Україна у владі спростувало публікацію The Economist про нібито підготовку України до "2 – 3 років війни". У повідомленні зазначається, що твердження про те, ніби у Києві сприймають затяжну війну як "нову реальність" і що президент Володимир Зеленський нібито давав відповідні доручення, не відповідають дійсності та є "старим вкидом".

Нагадаємо, The Wall Street Journal писали про те, що у країнах Європи зростає занепокоєння через можливу спробу Росії розширити конфлікт за межі України. За оцінками чиновників у сфері безпеки, Москва може перевіряти єдність НАТО через провокаційні дії проти європейських держав. Серед потенційних напрямків ризику називають країни Балтії, острови в Балтійському морі та арктичні регіони, що входять до зони відповідальності Альянсу.