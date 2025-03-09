Кремль готується до війни із Заходом і використовує загострення між США та Європою, – ISW

Вже неодноразово говорили про те, що Росія готується до війни проти Заходу. В Інституті вивчення війни припустили, що для цього вона може використати розбіжності між Європою та США.

Росія продовжує просувати наратив про те, що країни Євросоюзу та Україна нібито прагнуть затягнути війну і загострити ситуацію. Про це пише 24 Канал із посиланням на ISW.

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Ескалація між Росією і Заходом

У Кремлі вважають, що таким чином Росію намагаються відволікти від довгострокової підготовки до війни з Заходом. Речниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова відреагувала на саміт Європейського Союзу, що відбувся 6 березня у Брюсселі.

Вона вважає, що витрати Європи на оборону та підтримка України – це те, що "свідомо підживлює" ескалацію між Заходом та Росією. За її словами, ЄС "мілітаризований союз", який прагне завдати стратегічної поразки Росії. На переконання Захарової, Європейський Союз грає у "небезпечні геополітичні ігри" та "затягує" можливість переговорів щодо припинення війни.

У ISW оцінили коментарі Захарової. Аналітики наголосили, що вони виправдовують довгострокові зусилля Росії з мілітаризації російського суспільства.

Яка роль Білорусі

Росія посилює свій вплив у Білорусі та розширює військове угруповання там, тому аналітики оцінюють це як підготовку до війни з НАТО.

До прикладу, влітку 2021 року, Росія розмістила в Білорусі кілька систем ППО С-300, а у вересні 2021 року підрозділи Повітряно-космічних сил Росії почали нарощувати свою військову присутність у Білорусі.

Крім того, зазначають в ISW, Росія та Білорусь постійно використовували Договір про створення Союзної держави для поглиблення своїх двосторонніх військових угод.

У листопаді 2024 року Росія оновила свою ядерну доктрину та розширила ядерну парасольку на Білорусь.

Росія готується до війни

В Інституті вивчення війни також зазначили, що Росія реструктуризує свої Збройні сили, розвиває військову промисловість та гібридну війну. Це підкреслює зусилля Москви з підготовки і, можливо, ініціювання майбутнього конфлікту із Заходом.