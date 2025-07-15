Я ні на чиєму боці, – Трамп про війну Росії проти України

Президент США Дональд Трамп запевнив, що він не стоїть ні на чиєму боці у війні Росії проти України. Він наголосив, що він на боці "припинення вбивств".

Про це американський лідер заявив під час спілкування з журналістами, інформує 24 Канал.

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На чиєму боці Трамп?

Журналісти запитали у Трампа, чи став він на бік України у війні з Росією. Американський лідер сказав, що він ні на чиєму боці у війні. Глава Білого дому наголосив, що просто хоче зупинити вбивства.

Ні, я ні на чиєму боці. Ви знаєте, на чиєму я боці? На боці людства. Я хочу зупинити вбивство тисяч людей щотижня,

– відповів він.

Очільник Білого дому підкреслив, що він на боці "припинення вбивств" у війні Росії проти України.

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До слова, нещодавно президент США прокоментував свої відносини з російським диктатором. Трамп заявив, що розчарований Путіним, однак "ще не все закінчено".