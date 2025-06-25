Китай має свою стратегічну мету: чому Пекін відкрито не втручається в конфлікти

Китай свідомо не втручається у конфлікти, якщо вони не загрожують його стратегічним інтересам. Він веде обережну, виважену дипломатію, яка підтримує його економічне зростання та глобальні амбіції.

Це стосується, зокрема, війни Росії проти України та конфлікту на Близькому Сході між Ізраїлем та Іраном. Таку думку 24 Каналу висловив голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак.

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Як Україна прорахувалася в політиці Китаю

За словами Віктора Шлінчака, у китайській філософії закладена ідея, що рано чи пізно світ має підпорядкуватися Китаю, і він поступово рухається до цієї стратегічної мети. Коли в різних частинах світу відбуваються конфлікти, Китай часто розглядає їх як незначні регіональні війни, на які не варто звертати особливої уваги.

Поки це не суперечить стратегії розвитку Китаю, до того часу він не буде на це реагувати,

– зазначив він.

Наприклад, якщо російсько-українська війна почне впливати на глобальні плани Пекіна, можливо, тоді китайці замисляться, як з цього вийти. Але наразі Китай лише отримує вигоду з ситуації в Україні – передусім завдяки дешевим російським енергоресурсам, що підтримують зростання його економіки.

Так само і конфлікт на Близькому Сході, зокрема між Ізраїлем та Іраном, не викликав активної реакції з боку Китаю. Публічно Пекін не зробив жодної виразної заяви, хоча багато хто очікував, що Китай підтримає Іран, якого часто називають майбутнім "проксі" Китаю в регіоні. Проте навіть у цьому випадку Китай не виступив на захист свого потенційного союзника.

Це свідчить про тонку, виважену дипломатію, яку Пекін веде вже не одне десятиліття. У Китаю є велика стратегія, і лише тоді, коли ми почнемо розуміти геостратегії інших глобальних гравців, зможемо ефективно реагувати на виклики,

– припустив голова правління Інституту світової політики.

На жаль, наразі складається враження, що Україна не до кінця прорахувала ці стратегії і не працює з ними системно. Як наслідок – дипломатичні прорахунки та ляпи.

До слова, за інформацією китайського видання пише, Китай уперше не братиме участі в саміті БРІКС, який відбудеться 6 – 7 липня в Ріо-де-Жанейро.