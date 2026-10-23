Ми наближаємося до завершення, – Трамп про війну в Україні

Президент США Дональд Трамп виступив із новою заявою про війну в Україні. За його словами, найближається її завершення.

Про це американський лідер заявив під час виступу.

Трамп про кінець війни

Дональд Трамп побачив наближення завершення війни Росії проти України. Він сподівається, що сторонам вдасться припинити цю "катастрофу".

Ми близькі до того, щоб покласти край – сподіваюся – російсько-українській катастрофі. Сподіваюся, ми завершимо це,

– заявив президент Сполучених Штатів.

Також Трамп похвалився, що США припинили вісім воєн завдяки митам, тож припустив, що цей інструмент варто застосувати для завершення війни Росії проти України. Мовляв, можна було б запровадити 200% мит проти країн, якщо вони не досягнуть мирної угоди.

"Раніше я про це не думав, але це все одно не спрацює, оскільки ми мало що в них купуємо", – додав американський лідер.

До слова, держсекретар США Марко Рубіо назвав Донбас головним питанням у переговорах про завершення війни, яке важко вирішити. За його словами, у понятті "війна в Україні" йдеться про "один регіон, який становить близько 11% території країни".

За слів Рубіо, для врегулювання війни обом сторонам доведеться "піти на певні поступки" та сісти за стіл переговорів.