Наразі Росія не здатна розпочати повномасштабну війну проти європейських країн. Вона залучила занадто багато ресурсів проти України. Однак там не відкидають планів здійснити агресію проти країн Європи.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів політтехнолог Юрій Подорожній. За його словами, розв'язати пряму конвенційну війну на нових напрямках Кремль наразі безсилий, оскільки не здатний зламати спротив України. Саме тому Москва зосередиться на залякуванні суспільства, проведенні диверсійних операцій і спробах вплинути на майбутні вибори: від Франції до Польщі.

Яка країна може опинитися під ударом?

Як наголосив Подорожній, країни Балтії та Польща готуються до можливого вторгнення з боку Росії. У них є складний історичний досвід окупації. Однак варто усвідомити, що наразі Кремль не має можливості розпочати вторгнення проти цих країн.

Як тільки в Росії звільняться сили через припинення війни в Україні, так одразу можуть розглядатися різні сценарії. І це не обов'язково будуть Литва, Латвія, Естонія або Польща.

Це навіть могла б бути Норвегія. Якщо її "вимкнути", то Європа втрачає запаси нафти і газу. І це створить для них великі проблеми,

– наголосив політтехнолог.

Він підкреслив, що європейці залишаються неповороткими у військових питаннях, оскільки тривалий час зосереджувалися на виборах, податках та стабільності євро.

Чи може Росія розпочати війну проти Європи: дивіться відео 24 Каналу

Що вже роблять країни Європи для захисту

Європейські країни переходять до практичних кроків протистояння ймовірним гібридним нападам Росії. Зокрема, Естонія розробляє план збереження контролю за допомогою хмарних технологій за кордоном, створюючи повноцінного цифрового двійника державних систем на випадок вторгнення.

Раніше аналітики також зазначали, що ключовим бар'єром перед масштабним сухопутним вторгненням РФ до країн Балтії залишається розміщений американський контингент.