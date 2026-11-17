Об этом в эфире 24 Канала рассказал политтехнолог Юрий Подорожний. По его словам, Кремль пока не в силах развязать прямую конвенциональную войну на новых направлениях, поскольку не способен сломить сопротивление Украины. Именно поэтому Москва сосредоточится на запугивании общества, проведении диверсионных операций и попытках повлиять на предстоящие выборы: от Франции до Польши.

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Какая страна может оказаться под ударом?

Как подчеркнул Подорожний, страны Балтии и Польша готовятся к возможному вторжению со стороны России. У них есть сложный исторический опыт оккупации. Однако следует осознать, что на данный момент Кремль не имеет возможности начать вторжение против этих стран.

Как только в России освободятся силы в связи с прекращением войны в Украине, так сразу же могут рассматриваться различные сценарии. И это не обязательно будут Литва, Латвия, Эстония или Польша.

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Это даже могла бы быть Норвегия. Если ее "отключить", то Европа лишится запасов нефти и газа. И это создаст для них большие проблемы– подчеркнул политтехнолог.

Он подчеркнул, что европейцы остаются негибкими в военных вопросах, потому что долгое время сосредоточивались на выборах, налогах и стабильности евро.

Может ли Россия начать войну против Европы: смотрите видео 24 Канала

Что уже делают страны Европы для защиты

Европейские страны переходят к практическим шагам по противостоянию вероятным гибридным нападениям со стороны России. В частности, Эстония разрабатывает план сохранения контроля с помощью облачных технологий за рубежом, создавая полноценный цифровой двойник государственных систем на случай вторжения.

Ранее аналитики также отмечали, что ключевым барьером перед масштабным сухопутным вторжением РФ в страны Балтии остается размещенный американский контингент.