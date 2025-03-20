Кремль має довести готовність до миру – рішення 26 лідерів ЄС

Лідери 26 країн Євросоюзу закликали Кремль продемонструвати справжню готовність припинити агресію проти України. ЄС готовий посилити санкції та зберігати заморожені російські активи, поки Москва не виконає ці умови.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на чеське інформагентство ČTK, у розпорядженні якого опинився проєкт. Угорщина відмовилася підтримати європейських лідерів.

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Європа вимагає від Кремля реального припинення війни

Європейська рада підкреслила, що мир в Україні можливий лише за умови справжніх кроків з боку Кремля. Лідери ЄС підтримали ініціативи щодо припинення вогню, які раніше обговорювали Україна та США під час зустрічі в Саудівській Аравії.

Також у висновках йдеться про важливість гуманітарної допомоги, обміну полоненими та повернення викрадених українських дітей.

Європейський Союз готовий запровадити нові санкції проти РФ та жорсткіше контролювати виконання вже ухвалених обмежень. Крім того, заморожені російські активи залишатимуться недоторканими, поки Росія не припинить агресію та не компенсує завдані Україні збитки.

Через позицію Будапешта висновки саміту щодо України опублікували як окремий документ, підтриманий 26 державами-членами. Водночас ЄС запевнив у готовності сприяти мирному процесу та допомогти встановити справедливий і тривалий мир, вигідний як Україні, так і всій Європі.