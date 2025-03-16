"Путін тягне час": чому Кремль боїться припинення вогню в Україні, – The Times

Путін тягне з рішенням про припинення вогню в Україні, побоюючись як негативних наслідків для Росії, так і внутрішніх протестів. The Times вважає, що очільник Кремля не готовий до швидких рішень, особливо в складних ситуаціях.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на оглядача The Times Марка Галеотті. Владімір Путін вже кілька тижнів не надає чіткої відповіді на пропозицію про 30-денне припинення вогню в Україні, що створює сумніви щодо його стратегії на міжнародній арені.

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Чому Путін не готовий до припинення вогню

Як пояснює Галеотті, цей підхід підкреслює не лише бажання російського лідера виграти час, але й свідчить про його глибокий дискомфорт при ухваленні складних рішень, особливо коли йому потрібно швидко реагувати.

Попри всю свою публічну "маскулінність", Путін намагається уникати ситуацій, які змушують його ухвалювати швидкі та складні рішення.

Від розв'язання питання про те, як впоратися з убивством опозиційного політика Бориса Нємцова, скоєним 2015 року лідером Чечні Рамзаном Кадировим, до розв'язання дилем COVID, коли немає простих відповідей, він намагається ухилитися або відтягнути рішення, – зазначає Галеотті в своїй статті.

Тепер ставки для Путіна надзвичайно високі, оскільки відхилення від пропозиції про припинення вогню може викликати негативну реакцію з боку США, зокрема від Дональда Трампа. З іншого боку, прийняття пропозиції може призвести до протесту ультранаціоналістів у Росії, які обурюються будь-якими поступками.

Як зауважує оглядач, Путін, ймовірно, хоче отримати час для оцінки нової ситуації на фронті, особливо після того, як російські сили перекинулися з Донбасу в Курську область, що дозволило українським військовим провести кілька контратак.

Це може свідчити про те, що Кремль все ж передбачає можливість припинення вогню, однак хоче бути абсолютно впевненим, що після замороження лінії фронту не втратить території, які вже контролює.

Прийняття 30-денного перемир'я не зобов'язує Путіна до подальших кроків, але зменшує ймовірність того, що західні лідери, зокрема Трамп, почнуть вважати його головною перешкодою для миру. Путін намагається уникнути звинувачень у невдачах, тому тягне з рішенням, щоб продовжити витіснення України з території Росії до того, як буде досягнута будь-яка угода.

Однак, як зазначає британський дипломат, стратегія Кремля полягає в тому, щоб сповільнити або звести до мінімуму переговори, прискіпливо вивчаючи кожен пункт. І хоча перемир'я дасть можливість як Україні, так і Росії перегрупувати сили, Путін намагається витягти максимальну вигоду з кожного зупиненого кроку.

