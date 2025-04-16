"Перемир’я Трампа" зникає на очах: Росія глумиться, а Україна під обстрілами

Дональд Трамп обіцяв миттєвий мир в Україні, але натомість його "перемир’я" розвалюється прямо на очах. Росія посилює удари, а Україна втрачає підтримку.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на The Economist. Після гучних заяв про припинення війни в Україні протягом 24 годин, Трамп нині сподівається на перемир’я хоча б упродовж перших 100 днів свого президентства.

Читайте також Байден вичікував: демократи рішуче пішли в контратаку на Трампа

Мирний план Трампа буксує

Водночас конфлікт він дедалі частіше називає "війною Байдена" – мовляв, це не його відповідальність. Але чим довше тривають бойові дії, тим більше ця війна стає саме його політичною проблемою.

11 березня Україна погодилась на 30-денне припинення вогню за посередництва США. Але Росія відмовилась і натомість посилила атаки. 13 квітня дві ракети вдарили по Сумах, загинули 34 людини, які зібрались на Вербну неділю. До того – удар по Кривому Рогу, де 20 загиблих.

Міністр закордонних справ Польщі Радек Сікорський розкритикував наївність команди Трампа, заявивши, що Кремль "знущається з їхньої доброї волі". Та сам Трамп виявляє поблажливість до Москви. Після трагедії в Сумах він натякнув, що це була "жахлива помилка", водночас відмовившись надати Києву ракети.

Санкції – є, але не для Росії

Попри заяви про жорстку позицію щодо Кремля, санкційна політика Трампа викликає запитання. Коли він нещодавно запровадив "взаємні тарифи", то ввів 10% мита на українські товари — але Росію оминув, пояснивши це тим, що вона вже під санкціями.

Американські війська та техніка поступово залишають польський Жешув –ключову точку постачання озброєння Україні. Тим часом новий глава Пентагону Піт Гегсет навіть не був присутній на зустрічі Контактної групи з оборони України, лише долучився онлайн.

10 квітня у Стамбулі відбулися перемовини між представниками США та Росії. Тема – не війна, а модернізація посольств та обмін полоненими. Російські ЗМІ подають це як початок "зближення" між країнами – незалежно від ситуації в Україні.

Паралельно в команді Трампа озвучуються тривожні сигнали. За словами дипломатів, деякі радники висловлюють втому від підтримки України.

Європа готується діяти самостійно

В умовах зниження американської підтримки Велика Британія та Франція ініціюють створення європейських сил для допомоги Україні після потенційного перемир’я. Вони не патрулюватимуть фронт, але базуватимуться на заході України, займаючись підготовкою ЗСУ та, можливо, повітряним патрулюванням.

Але й це під питанням. Посол Трампа в Росії Стів Віткофф запропонував гарантію миру у вигляді поступки Кремлю чотирьох українських областей, включно з територіями, які Росія ще не контролює. Це неприйнятно для України та ЄС.

Колишній радник Ради нацбезпеки США Девід Шимер наголосив, що Європа має активізувати допомогу вже зараз. Ідеться про нові поставки озброєння, інвестиції в українську оборонку, перемовини щодо закупівель ППО в США і використання заморожених російських активів.