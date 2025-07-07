Незадоволений діями Путіна: Трамп хоче, щоб Росія припинила війну

Президент США Дональд Трамп закликав Росію припинити війну в Україні. Він наголосив, що йому боляче бачити загибель людей.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на AP. Президент США Дональд Трамп у новій заяві висловив сподівання, що Росія припинить війну в Україні, оскільки він не може більше терпіти, як гинуть люди.

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Президент США закликав Путіна припинити війну

Дональд Трамп підкреслив, що йому боляче бачити масові втрати по обидва боки конфлікту.

Те, що відбувається між Росією та Україною, – це жахлива річ, і я незадоволений діями президента Путіна,

– заявив глава Білого дому.

Він наголосив, що щотижня тисячі росіян і українців втрачають життя в цій війні.

Трамп також заявив, що його політика завжди була спрямована на припинення воєнних конфліктів.

Я зупиняю війни, і мені неприємно бачити, як вбивають людей,

– додав він.

Заява Трампа може свідчити про прагнення знайти мирне рішення, але одночасно вона викликала різні оцінки в американському політикумі та серед міжнародних партнерів. Тим часом повномасштабна війна в Україні продовжується, і країна потребує подальшої підтримки для протидії агресії Росії.