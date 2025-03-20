Президент Фінляндії вважає, що Україна у кращому військовому становищі, ніж про це говорять

Президент Фінляндії прокоментував становище, у якому опинилась Україна. Він вважає, що воно краще, ніж повідомляють "відкриті джерела".

Президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що Україна зараз у кращому військовому становищі, ніж про це говорять. Про це пише 24 Канал із посиланням на Yle.

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Зеленський розповів про ситуацію

Зокрема, він пояснив, що це стосується боїв на сході України та в Курській області. Оцінка Стубба заснована на словах українського президента Володимира Зеленського.

Сьогодні ми дізналися від президента Зеленського про ситуацію на східному фронті та в Курську. Краще, ніж стверджують відкриті джерела,

– зазначив лідер Фінляндії.

Більше жодних уточнень щодо цього він не надав. Проте зауважив, що оцінці Зеленського довіряє більше, ніж оцінці Путіна.

Раніше Стубб підтримав позицію України щодо необхідності продовження військової допомоги від Заходу та заявив, що Росія скористається будь-якою слабкістю.

Раніше Володимир Зеленський наголосив, що Україна обов'язково має отримати гарантії безпеки від союзників. Адже це те, що має захистити нашу державу від повторення війни.