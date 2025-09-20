Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація наполегливо працює над припиненням війни Росії проти України. Він додав, що очікує взаємодії з лідером КНР Сі Цзіньпінем, щоб завершити її.

Таку заяву глава Білого дому зробив під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Укрінформ".

Що сказав Трамп про Сі та війну в Україні?

Американський лідер заявив, що дуже наполегливо працює над тим, щоб урегулювати війну між Росією та Україною. Він висловив переконання, що це питання буде вирішене. А також додав, що після розмови із Сі Цзіньпінем вважає, що Китай долучиться до процесу врегулювання.

Ми з президентом Сі говорили про це, і я вважаю, що він справді хотів би, щоб це сталося. І я думаю, що він збирається працювати з нами для цього,

– заявив Трамп.

Він вкотре зауважив, що Володимир Зеленський і Володимир Путін "ненавидять один одного", та похвалив себе за те, що "зупинив сім воєн". Глава Білого дому також додав, що війна Росії проти України ніколи не мала починатися і не почалася, якби він був президентом.

