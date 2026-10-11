Дональд Трамп заявив, що російське вторгнення в Україну нібито почалося через некомпетентність. Американський політик також озвучив хибні дані, заявивши про окупацію третини української території.

Своїми роздумами про причини бойових дій американський президент поділився під час чергового виступу.

Що саме сказав Трамп?

Він висловив упевненість, що збройного конфлікту взагалі не повинно було статися. Бойові дії розпочалися саме через те, що лідери країн продемонстрували незнання ситуації і нездатність знайти дипломатичний шлях для врегулювання конфлікту.

Війна почалася через некомпетентність,

– зазначив американський президент.

Окрім цього, Дональд Трамп озвучив перебільшені дані щодо масштабів російського просування. Політику здалося, що Росія вже окупувала 30% території України, хоча реальні цифри є значно меншими.

До слова, американський лідер неодноразово наголошував на тому, що російський диктатор готовий до переговорів. Ба більше, ЗМІ повідомляють, що американська переговорна група нібито запропонувала Росії частково зняти санкції, щоб домовитися про енергетичне перемир'я. Згодом стало відомо, що Трамп та Путін вирішили укласти дизельну угоду.

Звинувачення на адресу Зеленського

Нагадаємо, як вже повідомлялося на нашому сайті, напередодні американський політик відзначився низкою інших різких висловлювань. Президент США Дональд Трамп 10 жовтня звинуватив Володимира Зеленського в небажанні завершувати війну проти Росії. За його словами, український лідер нібито міг би домовитися про мир уже багато разів, але натомість створює проблеми для всього світу, зокрема для американських фермерів, завдаючи ударів по російських нафтопереробних заводах.

Тоді ж він закликав замінити українського президента на лідера, який нібито зможе укласти угоду з Росією. За його словами, Україні вже час обрати нового очільника держави, який зможе оцінити ситуацію. У Москві позитивно відреагували на заклики до зміни влади в Києві. Спецпредставник Путіна Кирило Дмитрієв заявив, що позиція Трампа нібито відповідає поглядам тих, хто виступає за припинення бойових дій, і назвав заяву американського президента історичною.

Раніше Трамп також запевняв, що переговори щодо завершення війни між Росією та Україною просуваються, і висловив упевненість у швидкому досягненні миру. Під час виступу в штаті Меріленд він нагадав, що його команда вже нібито завершила вісім воєн, і запевнив, що українсько-російська війна також невдовзі закінчиться. За словами Трампа, попри відсутність очевидних результатів, процес урегулювання триває й наближається до завершення.