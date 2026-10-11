Американский президент поделился своими размышлениями о причинах боевых действий во время очередного выступления.

Что именно сказал Трамп?

Он выразил уверенность, что вооруженного конфликта вообще не должно было произойти.

Война началась из-за некомпетентности,

– Дональд Трамп, политик.

Кроме того, он озвучил завышенные данные о масштабах российского наступления. Политику показалось, что Россия уже оккупировала 30% территории Украины, хотя реальные цифры значительно ниже.

Обвинения в адрес Зеленского

Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте, накануне американский политик отличился рядом других резких высказываний. Президент США Дональд Трамп 10 октября обвинил Владимира Зеленского в в нежелании завершить войну против России. По его словам, украинский лидер якобы мог бы договориться о мире уже много раз, но вместо этого создает проблемы для всего мира, в частности для американских фермеров, нанося удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Тогда же он при призвал заменить украинского президента к лидеру, который якобы сможет заключить соглашение с Россией. По его словам, Украине уже пора выбрать нового главу государства.

Ранее Трамп также с уверял, что переговоры по поводу "окончание войны между Россией и Украиной " продвигаются, и выразил уверенность в скором достижении мира. Во время выступления в штате Мэриленд он напомнил, что его команда уже якобы завершила восемь войн, и заверил, что украинско-российская война также вскоре закончится. По словам Трампа, несмотря на отсутствие очевидных результатов, процесс урегулирования продолжается и приближается к завершению.