Как сообщает аккаунт Bulwark Clips в социальной сети X, соответствующие заявления американский лидер сделал во время выступления на мероприятии в штате Мэриленд.

Подробности заявлений Трампа о войне

Во время своего выступления глава Белого дома подчеркнул, что его команда уже остановила несколько конфликтов в мире.

"Мы закончили восемь войн. Я закончил восемь войн. Мы еще не завершили конфликт между Россией и Украиной. Я работаю над этим. Это то, что я считал самым простым для меня, но мы завершили восемь войн, и это тоже произойдет довольно скоро", – заявил Дональд Трамп.

Глава Соединенных Штатов заверил, что, несмотря на отсутствие мгновенных видимых результатов, процесс урегулирования активно продвигается вперед.

Хотите – верьте, хотите – нет, может, и не так выглядит, но это (завершение войны – 24 Канал) действительно приближается,

– подчеркнул президент США.

Напомним, что ранее Дональд Трамп неоднократно заявлял, что подорожание бензина в мире связано прежде всего с нехваткой нефтеперерабатывающих мощностей, а не с напряженностью вокруг Ормузского пролива.

По его словам, на цены на топливо влияют, в частности, украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, а также закрытие части НПЗ в США.