Как сообщает Clash Report, американский политик Дональд Трамп опубликовал заявление по поводу ситуации на мировом и национальном рынках нефтепродуктов.

Как президент США прокомментировал рост цен?

Глава Белого дома подчеркнул, что поставки сырой нефти сейчас достигли рекордных суточных объемов, поэтому логистическая ситуация вокруг Ближнего Востока больше не является решающим фактором.

Главной проблемой отрасли Трамп назвал дефицит нефтеперерабатывающих мощностей. По его словам, ключевое влияние на рынок в настоящее время оказывает именно состояние перерабатывающей инфраструктуры в разных уголках мира.

Влияние украинских атак и внутренняя политика США

Политик подчеркнул, что существенным фактором стали системные удары украинских сил по объектам на территории России, которые выводят из строя российские предприятия.

То, что заставляет цены на бензин расти, – это уже не Ормузский пролив, поскольку рекордное количество баррелей выходит сейчас практически ежедневно, а слово "НПЗ", где российские НПЗ подрываются Украиной, а наши закрываются в синих штатах, таких как Калифорния, демократами,

– заявил Дональд Трамп.

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Особое внимание политик уделил ситуации в штате Калифорния, где регуляторная и экологическая политика местных властей привела к остановке работы ряда нефтеперерабатывающих объектов.

Это, по мнению Трампа, дополнительно сокращает предложение топлива и провоцирует дальнейший рост цен для потребителей.

При этом одним из недавних ударов по вражеским НПЗ стала атака на объект в Краснодарском крае России. В результате обстрела дронами предприятие приостановило работу.

К тому же россияне пытаются всячески защитить НПЗ от ударов беспилотников. Так, на подвергшемся атаке Ильском НПЗ стремятся создать барьер для натяжения антидроновых тросов.