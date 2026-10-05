Как сообщает Telegram-канал Dnipro Osint со ссылкой на спутниковые снимки, специалисты зафиксировали как минимум шесть попаданий по критически важному оборудованию установок АВТ-5 и АВТ-6. Именно эти объекты обеспечивали основной объем нефтепереработки российского предприятия.

Разрушение инфраструктуры и разлив нефти

Кроме того, менее мощная установка АВТ-3 в результате попадания и пожара выгорела почти полностью. В северной части завода спутники также фиксируют два прямых удара по техническим эстакадам.



Последствия удара по Ильскому НПЗ / Dnipro Osint

Также на территории резервуарного парка предприятия обнаружен разлив нефти. Из-за критических повреждений ключевого оборудования Силы обороны Украины полностью парализовали работу объекта, поэтому завод был вынужден закрыться на ремонт.



Повреждения на объекте / Dnipro Osint

На этом результативные операции украинских военных не заканчиваются. Ранее мы писали, что Служба безопасности Украины нанесла удар по российскому военному аэродрому "Ханская". В результате атаки были уничтожены истребители Су-34 и Су-35, а также поражен склад с боеприпасами.

Кроме того, на территории России украинское подполье совершило диверсию против вражеской инфраструктуры. Вблизи села Подгорное агенты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" сожгли башню связи, на которой был установлен российский комплекс радиоэлектронной борьбы.