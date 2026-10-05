Як повідомляє Telegram-канал Dnipro Osint із посиланням на супутникові знімки, фахівці зафіксували щонайменше шість влучань по критичному обладнанню установок АВТ-5 та АВТ-6. Саме ці об'єкти забезпечували основний обсяг нафтопереробки російського підприємства.

Руйнування інфраструктури та розлив нафти

Окрім цього, менш потужна установка АВТ-3 внаслідок влучання та пожежі вигоріла майже повністю. У північній частині заводу супутники також фіксують два прямі удари по технічних естакадах.



Наслідки удару по Ільському НПЗ / Dnipro Osint

Також на території резервуарного парку підприємства виявлено розлив нафти. Через критичні пошкодження ключового обладнання Сили оборони України повністю паралізували роботу об'єкта, тому завод був змушений закритися на ремонт.



Пошкодження на об'єкті / Dnipro Osint

На цьому результативні операції українських військових не закінчуються. Раніше ми писали, що Служба безпеки України вдарила по російському військовому аеродрому "Ханська". Унаслідок атаки було знищено винищувачі Су-34 та Су-35, а також уражено склад із боєприпасами.

Окрім цього, на території Росії українське підпілля здійснило диверсію проти ворожої інфраструктури. Поблизу села Підгірне агенти військового руху українців і кримських татар "Атеш" спалили вежу зв'язку, на якій було встановлено російський комплекс радіоелектронної боротьби.