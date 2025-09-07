Німеччина готується до війни з Росією. До 2029 року уряд планує підготувати країну до можливої агресії. Саме тоді Москва може бути готова до нападу на члена НАТО.

Німеччина вже посилює фінансування військових потреб, активно нарощує оборонну промисловість і розпочинає масштабну кампанію з вербування до армії, яка, ймовірно, охоплюватиме й відновлення певної форми обов'язкової служби, передає 24 Канал із посиланням на The Washinghton Post.

Як Німеччина робить запаси їжі на випадок війни?

Міністр сільського господарства та продовольства Німеччини Алоїс Райнер хоче створити "національний резерв готової продукції, яку можна вживати одразу після розігріву", наприклад, консервовані равіолі та сочевицю.

Національні запаси їжі в Німеччині існують ще з 1960-х років, але тривалий час залишалися поза увагою. Протягом десятиліть вони складалися переважно з неперероблених продуктів, таких як зерно й сушена сочевиця. Райнер вважає, що у кризових ситуаціях їх приготування займає занадто багато часу.

Вважається, що пропозиція може коштувати до 105 мільйонів доларів і передбачає участь великих продуктових мереж у логістиці і зберіганні продукції.

Райнер наголосив, що ці запаси потрібні не лише у разі війни, але й для на випадок інших криз, наприклад, стихійних лих чи ядерної аварії на електростанції. Проте саме загроза російського нападу на Європу нині найбільше турбує політиків і громадян.

Ідея національного резерву равіолі вже стала об'єктом жартів у німецьких ЗМІ. Але вона також підкреслює серйозність ситуації з безпекою в Європі.

За 80 років після Другої світової війни Німеччина здебільшого дотримувалася пацифістської позиції. Тепер, з наближенням потенційної війни – і страхом, що США можуть не прийти на допомогу Європі – в суспільстві відбувається глибоке переосмислення.

Більшість уваги зосереджено на переозброєнні, але "дебати про равіолі" показують, що війна впливає на всі аспекти життя.

Приклад війни в Україні показує, що попри важливість армії, держава має продемонструвати, що цивільний захист також може забезпечити базові потреби людей,

– каже Флоріан Вебер, керівник операцій Федерального агентства технічної допомоги (Technisches Hilfswerk).

Ідея оновлення продовольчих резервів знайшла підтримку, хоча деякі критики вказують на потенційні труднощі – від обмеженого терміну придатності до витрат на регулярне оновлення запасів.

Окрім створення стратегічного запасу їжі, у Німеччині планують вирішити проблему з укриттями В Україні є лише 579 бункерів, які можуть вмістити 478 000 осіб – тобто лише 0,5% від 83,5 мільйонів населення.

Тому країна готується переобладнати підземні станції метро, підвали й гаражі в укриття. Також створюється цифровий реєстр укриттів, який буде доступний у вигляді мобільного застосунку.

Що відомо про ризик нападу Росії на Європу?