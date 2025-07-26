Росія буде готова до війни з ЄС у 2027 році, – Туск

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Росія і Китай можуть бути готові до протистояння із Заходом вже у 2027 році. Цю оцінку підтвердили у НАТО та США.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Дональда Туска, яку він поширив у соцмережі Х.

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Що сказав Туск про готовність Росії до війни з ЄС?

Дональд Туск заявив, що згідно з оцінками НАТО і США, Росія і Китай будуть готові протистояти Заходу у 2027 році. Під час зустрічі з жителями міста Паб'яніце голова польського уряду пояснив, що підтвердження цих оцінок він отримав під час зустрічі з командувачем силами НАТО в Європі Алексусом Гринкевичем.

Польща і Європа, але в першу чергу Польща, повинні бути готові до різних обставин у найближчі два роки,

– підкреслив польський прем'єр-міністр.

За його словами, вже зараз існують загрози гібридної агресії на польському кордоні, що свідчить про те, що Росія "готується до цього 2027 року".

Туск заявив, що Росія може бути готова до війни з Заходом у 2027 році / Відео з акаунту Дональда Туска у соцмережі Х

Які заяви зробили інші польські політики та експерти?

У Польщі висловили подив, що оцінка щодо можливої війни Росії з ЄС базується не на даних польських спецслужб. Журналіст Пйотр Малецький з видання Defence24 зазначав, що раніше терміни для нового потенційного конфлікту називали 2028 рік.

Минулого року я говорив, що у нас як у НАТО є максимум три роки. Про це свідчать результати аналізів. У 2019 – 2020 роках я спілкувався з аналітиками, які називали 2028 рік,

– сказав Малецький.

Щодо можливої війни Росії проти Заходу також висловився і заступник міністра оборони Польщі та депутат Громадянської коаліції Цезари Томчик, пише "Польське радіо". Посадовець зазначив, що польські розвідслужби вказують на термін можливого конфлікту до 2027 року.

"Про це говорять і командири НАТО, і ми самі. Ми робимо це, щоб надіслати чіткий сигнал Росії та Китаю: ми знаємо про їхні плани та хочемо їм завадити", – наголосив Томчик.

Заступник очільника польського Міноборони також підкреслив, що його країна, як і інші держави-члени НАТО, готується до можливої оборонної операції. Так, у бюджеті Польщі на 2026 рік витрати на оборону мають становити близько 5% ВВП – майже чверть усього бюджету.

Серед заходів із підвищення безпеки Томчик назвав програму "Східний щит", модернізацію армії та початок підготовки резервістів. Також посадовець анонсував важливі зміни в інвестиційному процесі оборонної промисловості, зокрема у випадку з дронами та системами протидії скасовується зобов'язання щодо державних закупівель.