Перемир'я чи масштабна війна: Трамп розглядає два сценарії для Близького Сходу, – Axios

Адміністрація Дональда Трампа розглядає можливість 10-денного перемир'я з Іраном, однак паралельно посилює військову присутність на Близькому Сході. Остаточне рішення ще не ухвалене, а найближчі дні можуть стати визначальними для розвитку конфлікту.

Про це повідомляє Axios із посиланням на власні джерела.

Які варіанти розвитку подій на Близькому Сході розглядає Трамп?

Ініціаторами тимчасового припинення бойових дій стали Катар, Єгипет, Пакистан, Оман та інші регіональні посередники. Їхній план передбачає відновлення безпечного судноплавства через Ормузьку протоку та початок переговорів щодо довгострокового механізму гарантування безпеки морських перевезень.

За інформацією співрозмовників видання, Білий дім наразі розглядає два основні сценарії. Перший — погодитися на 10-денне перемир'я, другий – розпочати масштабну спільну військову кампанію разом з Ізраїлем, щоб посилити тиск на Тегеран.

Паралельно США вже перекинули до регіону десятки винищувачів і літаків-заправників. В Ізраїлі армію також перевели у стан підвищеної бойової готовності через ризик ескалації конфлікту найближчими днями.

За даними Axios, остаточного рішення Дональд Трамп поки не ухвалив. Якщо сторони погодяться на перемир'я, цей час планують використати для переговорів щодо нових правил судноплавства в Ормузькій протоці. Серед запропонованих варіантів – дозвіл Ірану стягувати помірну плату за навігаційні та безпекові послуги або створення спеціального міжнародного фонду за участі Міжнародної морської організації.

Нагадаємо, у червні США та Іран уклали рамкову угоду, яка продовжила перемир'я та відкрила шлях до переговорів щодо врегулювання конфлікту. Однак уже на початку липня Іран атакував торговельне судно в Ормузькій протоці. У відповідь США завдали удару по іранських цілях, після чого Тегеран здійснив повторну атаку на судно. Відтоді сторони продовжують обмінюватися ударами.

Зазначимо, у ніч на 20 липня США завдали нової хвилі ударів по Ірану. За даними Центрального командування США, це вже дев'ята ніч поспіль атак, спрямованих на послаблення військового потенціалу Ірану, який, за твердженням Вашингтона, використовується для нападів на судноплавство в Ормузькій протоці. Іран заявив, що одним з ударів була уражена АЕС Дарховін на півдні країни. Водночас CNN повідомляє, що станція перебуває на ранньому етапі будівництва, тому радіологічної загрози немає.

За інформацією The Washington Post, 19 липня відносини між США та Іраном ще більше загострилися. Видання повідомляло, що Пентагон нарощує військову присутність на Близькому Сході, а Вашингтон готується до можливого розширення конфлікту.