Трамп розглядає можливість поновлення бойових дій в Ірані, – ЗМІ

Президент Дональд Трамп зустрівся з радниками з питань Ірану, під час якої обговорювали ймовірність відновлення військових дій. Лідер США серйозно розглядає можливість завдати нових ударів по Тегерану.

Про це повідомили в Axios.

Дивіться також Іран готує важливі зміни щодо Ормузької протоки

Чому Трамп вирішив знову завдати ударів по Ірану?

Дональд Трамп готується до поновлення ударів по Ірану, якщо найближчим часом не буде досягнено певного прориву у переговорах.

Разом з президентом США на зустрічі також були присутні:

віце-президент Джей Ді Венс;

міністр оборони Піт Хегсет;

директор ЦРУ Джон Реткліфф;

керівник апарату Білого дому Сьюзі Вайлз.

Згодом, через кілька годин після зустрічі, у Білому домі повідомили про різку зміну графіка Трампа на вихідні. Лідер США має повернутися до Вашингтону, а не залишитися у гольф-клубі Бедмінстер.

Він також не приїде на весілля свого сина, через "певні обставини з урядом" та "любов президента до США".

Я вважаю важливим для мене залишатися у Вашингтоні, округ Колумбія, у Білому домі протягом цього важливого періоду часу,

– написав Трамп у соцмережі.

У виданні заявили, що у вівторок 19 травня лідер США заявив, що хоче дати дипломатії ще шанс, але вже до четверга 21 травня більше схилявся до можливості відновлення ударів по Ірану.

Також розглядалася ідея провести "вирішальну" військову операцію з подальшим оголошенням перемоги., але остаточного рішення про відновлення війни наразі немає.

У CBS News повідомили, що деякі представники військової та розвідувальної спільноти США скасували вихідні через очікування можливих ударів.

Трамп також заявив, що Іран "дуже хоче укласти угоду" й США "побачать, що буде відбуватися далі".

Що відомо про ситуацію на Близькому Сході та переговори між США та Іраном?

У Вашингтоні знову постало питання, як тиснути на Іран і водночас не спровокувати новий стрибок цін на нафту. У США розуміють, що Тегеран дедалі менше реагує на публічні погрози, а частина американської адміністрації схиляє Дональда Трампа до жорсткішого тиску.

Верховний лідер Ірану аятола Моджтаба Хаменеї заборонив вивезення з країни високозбагаченого урану. Це може ускладнити переговори зі США стосовно ядерної угоди, зокрема в умовах напружених відносин.

Іран 20 травня пригрозив завдати ударів за межами Близького Сходу у відповідь на можливі нові атаки з боку США. Переговори щодо ядерної програми Ірану зайшли у глухий кут, що підвищує напруженість між державами.