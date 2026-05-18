"Час спливає": Трамп планує нові атаки на Іран, – CNN

США можуть вдатися до нових військових ударів по Ірану на тлі загострення переговорів і зростання напруги. Пентагон уже підготував відповідні плани, а Дональд Трамп дедалі жорсткіше реагує на позицію Тегерана.

У Вашингтоні все більші стурбовані подальшими діями стосовно Ірану. Про це пише CNN з посиланням на власні джерела.

Що відомо про плани Трампа знову атакувати Іран?

У неділю 17 травня Трамп заявив у соцмережах, що "для Ірану час спливає", підкресливши необхідність швидких дій, інакше, за його словами, наслідки будуть серйозними. Ці заяви стали черговим сигналом посилення тиску на Тегеран.

За даними видання, напередодні Трамп провів нараду з ключовими представниками своєї команди з національної безпеки, зокрема віцепрезидентом Джей Ді Венсом, держсекретарем Марко Рубіо, директором ЦРУ Джоном Раткліффом та спецпосланником Стівом Віткоффом. Зустріч відбулася невдовзі після його повернення з Китаю. Обговорювалися подальші кроки щодо Ірану, зокрема можливі сценарії військових дій.

За інформацією джерел, Пентагон підготував кілька варіантів ударів, включно з цілями в енергетичній та інфраструктурній сферах, які можуть бути застосовані у разі ескалації. Водночас адміністрація США тимчасово відклала остаточні рішення до завершення зовнішньополітичних консультацій.

У Вашингтоні зазначають, що ситуація залишається напруженою, а Іран поки не демонструє готовності змінювати свою позицію в переговорах.

Які питання залишаються не розв'язаними у конфлікті між США та Іраном?

Головним і досі не розв'язаним питанням у переговорах між США та Іраном залишається іранська ядерна програма та вимога Вашингтона щодо повної відмови Тегерана від створення ядерної зброї. Попри режим припинення вогню, запроваджений у квітні 2026 року, і тривалі переговори, зокрема в Ісламабаді, сторони фактично зайшли в глухий кут. США наполягають на жорстких і незворотних гарантіях згортання ядерних амбіцій, тоді як Іран відмовляється брати такі зобов'язання, відкладаючи розв'язання питання.

Паралельно з цим зберігається низка інших глибоких суперечностей. Однією з ключових є ситуація в Ормузькій протоці, де Іран утримує стратегічний контроль і використовує її як інструмент тиску на міжнародну торгівлю, періодично загострюючи ситуацію для цивільного судноплавства. США, своєю чергою, відкидають іранські пропозиції щодо "обміну поступками", наполягаючи на розв'язанні ядерного питання як передумові будь-яких домовленостей.

Окремим блоком конфлікту залишається військовий потенціал Ірану, зокрема ракетні програми та безпілотники. Попри удари США та Ізраїлю, значна частина арсеналу, за оцінками розвідки, зберігається, що викликає вимогу Вашингтона про демонтаж відповідної інфраструктури – умову, яку Тегеран категорично відкидає.

Крім того, Іран вимагає повного зняття економічних обмежень і виведення американських сил із Близького Сходу, тоді як Вашингтон, навпаки, посилює свою присутність для стримування загроз і захисту союзників.

Варто зазначити, що європейські союзники не надали Трампу необхідної допомоги у боротьбі проти Ірану. Експерт з питань Євроінтеграції Олів'є Віллокс розповів 24 Каналу, що у Європі досі не розуміють, які цілі переслідує США на Близькому Сході. Проте, Євросоюз все ще сподівається на добрі відносини з Америкою.

Іран та США намагалися укласти мирну угоду: що відомо

Іран у відповідь на американські умови припинення військової операції висунув власний перелік вимог. Тегеран наполягає на гарантіях безпеки, виведенні військ США з регіону та припиненні блокування Ормузької протоки.

Крім того, Іран вимагає компенсацій за зруйновану інфраструктуру, розмороження своїх активів і повного скасування санкцій. Окремо Тегеран підкреслює необхідність домовленостей щодо майбутнього режиму управління Ормузькою протокою як ключовим морським маршрутом.

У відповідь президент США Дональд Трамп заявив, що такі вимоги є неприйнятними, наголосивши, що Іран уже зазнав поразки. Він також зазначив, що Сполучені Штати зберігають перелік потенційних цілей на іранській території та не виключають подальших ударів. За словами Трампа, Вашингтон продовжує уважно стежити за ядерною програмою Ірану і не відмовляється від намірів контролювати запаси збагаченого урану країни.