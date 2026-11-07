США обіцяють заплатити до 20 мільйонів доларів за дані про ядерну програму Ірану

Сполучені Штати оголосили про винагороду розміром до 20 мільйонів доларів за інформацію про ядерну програму Ірану. Інформаторам також пропонують "можливе переселення" в обмін на дані про об'єкти, обладнання та науковий персонал.

Про це пишуть західні медіа із посиланням на Державний департамент США.

Винагорода за дані

Повідомляється, що виплати здійснюватимуться через відомчу програму Державного департаменту "Нагороди за справедливість" (Rewards for Justice). Цю ініціативу започаткували ще в 1984 році для захисту життів та інтересів американців шляхом грошових заохочень.

У відомстві зазначили, що Тегеран систематично не виконував зобов'язання щодо гарантій перед МАГАТЕ. Через це агентство втратило "безперервність знань" стосовно виробництва та запасів Іраном ключових компонентів, таких як центрифуг.

Наразі американська сторона не оприлюднила точних критеріїв щодо даних, за які передбачено виплату.

Переговори про угоду на тлі військової напруги

Трамп неодноразово стверджував, що американські сили фактично знищили іранську ядерну програму. Водночас він підкреслив, що економіка та армія Ірану зазнали значних збитків за вісім місяців війни, тому країна прагне зупинити конфлікт.

Ми зараз ведемо з ними переговори. Вони дуже хочуть укласти угоду,

– цитують президента США.

Міжнародні посередники продовжують спроби запобігти новому витку бойових дій.

Нагадаємо, Вашингтон попередив низку арабських країн Перської затоки про підготовку до можливої короткої воєнної кампанії проти Ірану після виборів до Конгресу США.