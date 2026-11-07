США обещают выплатить до 20 миллионов долларов за информацию о ядерной программе Ирана

Об этом сообщают западные СМИ со ссылкой на Государственный департамент США.

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Вознаграждение за информацию

Сообщается, что выплаты будут осуществляться в рамках ведомственной программы Государственного департамента "Награды за справедливость" (Rewards for Justice). Эта инициатива была запущена еще в 1984 году для защиты жизней и интересов американцев с помощью денежных вознаграждений.

В ведомстве отметили, что Тегеран систематически не выполнял обязательства по гарантиям перед МАГАТЭ. Из-за этого агентство утратило "непрерывность знаний" о производстве и запасах Ираном ключевых компонентов, таких как центрифуги.

На данный момент американская сторона не обнародовала точных критериев в отношении данных, за которые предусмотрена выплата.

Переговоры о соглашении на фоне военной напряженности

Трамп неоднократно заявлял, что американские войска фактически уничтожили иранскую ядерную программу. В то же время он подчеркнул, что экономика и армия Ирана понесли значительные потери за восемь месяцев войны, поэтому страна стремится остановить конфликт.

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Мы сейчас ведем с ними переговоры. Они очень хотят заключить соглашение– цитируют президента США.

Международные посредники продолжают попытки предотвратить новый виток боевых действий.

Напомним, Вашингтон предупредил ряд арабских стран Персидского залива о подготовке к возможной короткие военной кампании против Ирана после выборов в Конгресс США.