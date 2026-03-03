ОАЕ розглядають можливість військових дій проти Ірану, – Axios

Об'єднані Арабські Емірати розглядають можливість застосування військових заходів у відповідь на масовані ракетні та дронові атаки з боку Іран. На країну летіли сотні ракет і дронів.

Про це повідомляє Axios з посиланням на два джерела, обізнані з внутрішніми консультаціями в Абу-Дабі.

Чи може ОАЕ почати війну проти Ірану?

За словами співрозмовників видання, в еміратському керівництві обговорюють так звані активні оборонні дії. Хоча країна формально не є стороною війни, вона зазнала близько 800 обстрілів від початку ескалації. У політичних колах ОАЕ вважають, що жодна держава не може ігнорувати питання власної безпеки за таких обставин.

Потенційний удар у відповідь став би безпрецедентним кроком для Еміратів. Сам факт таких дискусій свідчить про глибоке обурення країн Перської затоки через атаки на цивільну інфраструктуру та нафтогазові об’єкти.

За даними Міноборони ОАЕ, Іран випустив по країні 186 балістичних ракет. З них 172 були перехоплені системами ППО, 13 впали в морі, ще одна – на території держави. Крім того, зафіксовано 812 безпілотників: 755 знищені, 57 досягли території країни. Внаслідок атак загинули троє іноземців, близько 70 людей дістали поранення.

Уламки перехоплених ракет спричинили пожежі в порту Джебель-Алі, а один із дронів влучив у готель на острові Пальма Джумейра в Дубаї. На тлі атак Катар призупинив значну частину видобутку природного газу. Також повідомлялося про удар іранського безпілотника по будівлі посольства США в Ер-Ріяді.

ОАЕ залишає за собою повне право реагувати на цю ескалацію та вживати всіх необхідних заходів для захисту своєї території, громадян та мешканців,

– заявило міністерство оборони.

Радник президента ОАЕ з питань зовнішньої політики Анвар Гаргаш заявив, що атаки Ірану на країни Перської затоки стали стратегічною помилкою та ще більше ізолювали Тегеран. За його словами, подібна ескалація лише зміцнює переконання, що саме Іран є ключовим джерелом нестабільності в регіоні.

Водночас ізраїльські посадовці припускають, що до більш жорстких кроків у відповідь може вдатися й Саудівська Аравія.

