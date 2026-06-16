"Будуть труднощі": чи реально нова угода Трампа завершить війну з Іраном

Сполучені Штати та Іран досягнули попередньої домовленості про припинення вогню на 60 діб та розблокування Ормузької протоки. Однак поки є кілька питань, на які так і не дали відповіді.

Політолог Валентин Гладких розповів 24 Каналу, що поки незрозуміло до кінця, про що саме домовилися Сполучені Штати та Іран. Наразі немає чітких відповідей на важливі питання. Зокрема й про те, що буде з іранською ядерною програмою.

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В чому проблема з угодою США та Ірану?

За словами політолога, наразі йдеться лише про меморандум про взаєморозуміння між країнами, який підпишуть 19 червня. А вже далі там мають домовлятися щодо тих питань, довкола яких є багато розбіжностей. І труднощі, безумовно, будуть.

Дональд Трамп вже розповідає про свій великий тріумф. Але поки що здається, що Сполучені Штати не досягнули жодної із задекларованих цілей.

Що буде далі з ядерною програмою Ірану? Незрозуміло. Чи відмовиться Іран від неї? Теж. Готовий закластися, що не відмовиться. Що буде з Ормузькою протокою? Наскільки розумію, менеджмент будуть здійснювати іранці. Можливо, Трамп хоче це на двох розписати. Тоді вони будуть мати клопіт з європейцями та китайцями, які теж свою частку хочуть,

– зауважив Гладких.

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Зрештою іранський режим втримався при владі. Також є сумніви, що вони припинять фінансувати свої проксі-сили в різних країнах Близького Сходу. Тому можна припустити, що фактично нічого не змінилося. Сполучені Штати лише витратили мільярди доларів в повітря.

Думаю, що зараз найкращі піарники Трампа розповідатимуть про "великий тріумф". Також я не був би категоричним з приводу того, що конфлікт з Іраном вичерпаний. Думаю, що ні,

– підкреслив Гладких.

Додамо, Сполучені Штати та Іран досягли домовленості щодо припинення вогню. 19 червня там готуються підписати меморандум про взаєморозуміння, який визначатиме подальші відносини між країнами. Далі планують розпочати 60-денні переговори, де обговорюватимуть майбутнє іранської ядерної програми, скасування санкцій, відновлення Ірану, механізми контролю за виконанням зобов'язань тощо.

Також 15 червня Дональд Трамп заявив про зняття блокади із Ормузької протоки. Танкери із нафтою вже проходять через неї.