Просить Росію припинити вбивства: ЄС вже не вимагає "перемир'я" в Україні через Трампа
- Євросоюз змінив риторику, відмовившись від закликів до "припинення вогню" в Україні, і тепер вимагає від Росії "припинення вбивств".
- Це семантичне зрушення спрямоване на привернення уваги президента США Дональда Трампа, щоб уникнути ворожнечі з його боку.
Євросоюз відмовився від закликів до "припинення вогню" в Україні. Натомість він почав вимагати від Росії "припинення вбивств".
Такі дії спрямовані на те, щоб привернути до проблеми увагу президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.
Чому ЄС не вимагає від Росії припинення вогню?
За даними видання, таке семантичне зрушення спрямоване в першу чергу на американського президента. Європейські лідери та чиновники підтверджують цю зміну своїми заявами.
Наше послання: зупиніть вбивства. Будь-що, що зупиняє вбивства, вітається,
– сказала речниця Європейської комісії Аріанна Подеста.
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, яка 17 серпня приймала в Брюсселі українського лідера Володимира Зеленського, заявила майже те саме під час пресконференції.
Вона зауважила, що "ефект має полягати у припиненні вбивств" і саме це є найважливішою частиною, незалежно від того, чи називати це припиненням вогню, чи мирною угодою.
Джерела з-поміж європейських чиновників кажуть, що президенту США вже не подобається термін "припинення вогню". Враховуючи, що використання формулювання, яке не схвалює Трамп, може спровокувати ворожнечу з його боку, лідери ЄС вирішили дещо змінити риторику.
Проте 18 серпня під час переговорів у Білому домі вони чітко дали Трампу зрозуміти, що основні вимоги залишилися незмінними. Зокрема це підтвердили канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та президент Франції Еммануель Макрон.
Що відомо про переговори у Вашингтоні?
Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні 18 серпня. Після цього також відбулася багатостороння зустріч з європейськими лідерами. Під час неї, зокрема, говорили про гарантії безпеки для України.
Участь у переговорах взяли канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єрка Італії Джоржа Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб, президент Франції Еммануель Макрон, генсек НАТО Марк Рютте та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.
Зеленський заявив, що наразі не знає деталей майбутньої двосторонньої зустрічі з Путіним. Проте, якщо вона не відбудеться, Україна проситиме США тиснути на Росію. Глава держави зазначив, що зустріч має відбутися без будь-яких попередніх умов.