Дональд Трамп висловив упевненість, що війну в Україні вдасться завершити. Для цього він має намір найближчим часом поговорити з європейськими лідерами та президентом Росії.

Про це глава Білого дому говорив журналістам після повернення з US Open у Нью-Йорку, як зазначили у Fox News. 24 Канал розповість про заяви Трампа докладніше.

Трамп зробив нові заяви про війну в Україні: чого вони стосувалися?

Президент США Дональд Трамп укотре висловив невдоволення через те, що війна в Україні, в якій "немає жодного сенсу", все ще триває. Про це він сказав, коли журналісти запитали про його реакцію на останню масовану російську атаку. А проте Трамп зберігає оптимізм щодо врегулювання ситуації.

Це така жахлива трата людства. Я не в захваті від того, що там відбувається. Та я вірю, що ми це владнаємо,

– сказав він.

Останню фразу під час цього короткого спілкування з пресою президент США повторював неодноразово.

Слухайте, ми це зробимо. Ситуацію між Росією та Україною ми владнаємо,

– наголошував Трамп.

Як аргумент до своєї впевненості, Трамп згадав про інші війни, які, за його переконанням, він врегулював. Як-от між Індією та Пакистаном або конфлікт у Конго та Руанді. При цьому політик каже, що війна в Україні мала бути "найлегшою" у списку (через його стосунки з Путіним), але поки що прогресу немає.

Зверніть увагу: під час цього самого спілкування зі ЗМІ Трамп анонсував нову розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, яка нібито має відбутися найближчими днями. А також візит європейських лідерів (імена не звучали) до Вашингтона "у понеділок чи вівторок".

