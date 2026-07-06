Прем'єр Нідерландів сказав, як примусити Путіна до миру

Європі потрібна єдність на всіх рівнях, зокрема у межах ОБСЄ. Це допоможе максимально посилити тиск на диктатора Путіна і змусити Росію закінчити війну проти України.

Про це заявив прем'єр Нідерландів Роб Єттен під час 33-ї щорічної сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ, яка проходить 4 – 8 липня у Гаазі, передає Укрінформ.

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Що сказав прем'єр Нідерландів?

Єттен наголосив, що надзвичайно важливо постійно пам'ятати, що Україна захищає не лише свою територію і своїх громадян, але й мир і безпеку на європейському континенті.

Вона також захищає міжнародний правопорядок, заснований на правилах, включно з ОБСЄ та зобов’язаннями, які всі ми на себе взяли. Саме тому Нідерланди твердо підтримують Україну і продовжуватимуть це робити. Надзвичайно важливо, щоб ми всі зберігали єдність і не втрачали темпу у підтримці України та посиленні тиску на Росію, адже це вже довело свою ефективність,

– сказав він.

Прем'єр Нідерландів закликав до єдності в рамках ОБСЄ та інших міжнародних форматів.

Він зазначив, що Путіну треба показати, що єдиний шлях – це негайне припинення вогню та участь у змістовних переговорах щодо справедливого і тривалого миру.

"Я закликаю вас надіслати цей сильний сигнал з Гааги до Москви", – сказав Єттен.

До слова, Нідерланди ухвалив рішення розмістити на своїй території як підготовчі фази Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, так і його повноцінну операційну фазу.

Загалом 36 держав світу погодилися на створення Спецтрибуналу. Інфраструктура відповідальності складатиметься з трьох елементів: самого спецсуду, Міжнародної компенсаційної комісії та Реєстру збитків.