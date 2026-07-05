Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга 5 липня.
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Що відомо про Спецтрибунал щодо Росії?
Сибіга зауважив, що Нідерланди залишаються одним із ключових партнерів України у боротьбі за міжнародне правосуддя та притягнення Росії до відповідальності за її злочини.
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Гаага давно стала одним із головних світових центрів міжнародного права. Гаазькі мирні конференції 1899 і 1907 років, Постійна палата третейського суду, Палац миру, Міжнародний Суд ООН, Міжнародний кримінальний суд — усе це частина правової історії, яка творилася саме тут. Тепер до цієї історії додається ще один важливий елемент – Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України,
– написав український міністр.
Він зазначив, що це рішення виходить далеко за межі організаційного питання і демонструє готовність міжнародної спільноти переходити до створення інституції, яка забезпечить на практиці покарання Росії.
Тепер Спеціальний трибунал остаточно виходить із площини концепцій і політичних дискусій та набуває реальних інституційних обрисів.
"Ще один важливий крок зроблено на шляху до того, щоб злочин агресії отримав належну юридичну оцінку, а політичне і військове керівництво Росії, відповідальне за розв'язання агресивної війни проти України, понесло персональну відповідальність, разом з тими, хто віддав та виконував злочинні накази", – додав Сибіга.
Щоб Спеціальний трибунал якнайшвидше перейшов до практичної роботи, уже створене міцне підґрунтя завдяки діяльності Міжнародного центру з переслідування за злочин агресії проти України (ICPA), який працює на базі Євроюсту в межах підтримки діяльності Спільної слідчої групи.
Наступний важливий крок – завершення партнерами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності Розширеною частковою угодою про Керівний комітет Спеціального трибуналу.
Для України відповідальність ніколи не була питанням помсти. Вона є необхідною передумовою справедливого і тривалого миру. Агресія, яка залишається безкарною, неминуче породжує нову агресію. Тому створення Спеціального трибуналу є внеском як у відновлення справедливості для України, так й у зміцнення всієї системи міжнародного права,
– наголосив Сибіга.
Він подякував Нідерландам за принциповість, лідерство і готовність зробити ще один конкретний внесок для захисту миру і досягнення справедливості.
Нагадаємо, що 36 держав світу погодилися на створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії під час засідання Комітету міністрів Ради Європи у травні.
Інфраструктура відповідальності складатиметься з трьох елементів: самого спецсуду, Міжнародної компенсаційної комісії та Реєстру збитків.