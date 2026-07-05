Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга 5 липня.

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Що відомо про Спецтрибунал щодо Росії?

Сибіга зауважив, що Нідерланди залишаються одним із ключових партнерів України у боротьбі за міжнародне правосуддя та притягнення Росії до відповідальності за її злочини.

Останнім рішенням Нідерланди вкотре продемонстрували лідерство.

Гаага давно стала одним із головних світових центрів міжнародного права. Гаазькі мирні конференції 1899 і 1907 років, Постійна палата третейського суду, Палац миру, Міжнародний Суд ООН, Міжнародний кримінальний суд — усе це частина правової історії, яка творилася саме тут. Тепер до цієї історії додається ще один важливий елемент – Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України,

– написав український міністр.

Він зазначив, що це рішення виходить далеко за межі організаційного питання і демонструє готовність міжнародної спільноти переходити до створення інституції, яка забезпечить на практиці покарання Росії.

Тепер Спеціальний трибунал остаточно виходить із площини концепцій і політичних дискусій та набуває реальних інституційних обрисів.

"Ще один важливий крок зроблено на шляху до того, щоб злочин агресії отримав належну юридичну оцінку, а політичне і військове керівництво Росії, відповідальне за розв'язання агресивної війни проти України, понесло персональну відповідальність, разом з тими, хто віддав та виконував злочинні накази", – додав Сибіга.

Щоб Спеціальний трибунал якнайшвидше перейшов до практичної роботи, уже створене міцне підґрунтя завдяки діяльності Міжнародного центру з переслідування за злочин агресії проти України (ICPA), який працює на базі Євроюсту в межах підтримки діяльності Спільної слідчої групи.

Наступний важливий крок – завершення партнерами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності Розширеною частковою угодою про Керівний комітет Спеціального трибуналу.

Для України відповідальність ніколи не була питанням помсти. Вона є необхідною передумовою справедливого і тривалого миру. Агресія, яка залишається безкарною, неминуче породжує нову агресію. Тому створення Спеціального трибуналу є внеском як у відновлення справедливості для України, так й у зміцнення всієї системи міжнародного права,

– наголосив Сибіга.

Він подякував Нідерландам за принциповість, лідерство і готовність зробити ще один конкретний внесок для захисту миру і досягнення справедливості.

Нагадаємо, що 36 держав світу погодилися на створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії під час засідання Комітету міністрів Ради Європи у травні.

Інфраструктура відповідальності складатиметься з трьох елементів: самого спецсуду, Міжнародної компенсаційної комісії та Реєстру збитків.