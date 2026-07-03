Про це повідомив президент Зеленський.

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Що відомо про Спеціальний трибунал щодо Росії?

Президент України Володимир Зеленський оголосив, що Нідерланди приймуть у себе повноцінний Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України. Цей крок стане ключовим етапом у забезпеченні міжнародного правосуддя та відновленні справедливості.

За словами глави держави, ухвалене рішення відкриває реальні юридичні механізми для покарання винуватців міжнародного злочину.

Це рішення дасть змогу притягнути до відповідальності вище політичне та військове керівництво Росії саме за злочин агресії, а не лише за його наслідки,

– заявив президент України.

Нагадаємо, що 36 держав світу погодилися на створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії під час засідання Комітету міністрів Ради Європи у травні.

Глава МЗС Сибіга тоді розповів, що інфраструктура відповідальності складатиметься з трьох елементів: самого спецсуду, Міжнародної компенсаційної комісії та Реєстру збитків.