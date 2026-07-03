Про це повідомив президент Зеленський.
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Що відомо про Спеціальний трибунал щодо Росії?
Президент України Володимир Зеленський оголосив, що Нідерланди приймуть у себе повноцінний Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України. Цей крок стане ключовим етапом у забезпеченні міжнародного правосуддя та відновленні справедливості.
За словами глави держави, ухвалене рішення відкриває реальні юридичні механізми для покарання винуватців міжнародного злочину.Не користуєтесь Telegram? 24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини
Це рішення дасть змогу притягнути до відповідальності вище політичне та військове керівництво Росії саме за злочин агресії, а не лише за його наслідки,
– заявив президент України.
Нагадаємо, що 36 держав світу погодилися на створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії під час засідання Комітету міністрів Ради Європи у травні.
Глава МЗС Сибіга тоді розповів, що інфраструктура відповідальності складатиметься з трьох елементів: самого спецсуду, Міжнародної компенсаційної комісії та Реєстру збитків.