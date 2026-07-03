Международное сообщество делает решительный шаг на пути к восстановлению справедливости и наказанию за нарушение мирового порядка. Одна из европейских стран согласилась стать площадкой для проведения исторического судебного процесса.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Нидерланды примут у себя полноценный Специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины. Этот шаг станет ключевым этапом в обеспечении международного правосудия и восстановлении справедливости.

По словам главы государства, принятое решение открывает реальные юридические механизмы для наказания виновных в международном преступлении.

Это решение позволит привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство России именно за преступление агрессии, а не только за его последствия,

– заявил президент Украины.