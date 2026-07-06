Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен в ходе 33-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая проходит 4–8 июля в Гааге, сообщает "Укринформ".

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Что сказал премьер Нидерландов?

Йеттен подчеркнул, что чрезвычайно важно постоянно помнить, что Украина защищает не только свою территорию и своих граждан, но и мир и безопасность на европейском континенте.

Она также защищает основанный на правилах международный правопорядок, включая ОБСЕ и обязательства, которые мы все на себя взяли. Именно поэтому Нидерланды твердо поддерживают Украину и будут продолжать это делать. Чрезвычайно важно, чтобы мы все сохраняли единство и не сбавляли темп в поддержке Украины и усилении давления на Россию, ведь это уже доказало свою эффективность,

– сказал он.

Премьер Нидерландов призвал к единству в рамках ОБСЕ и других международных форматов.

Он отметил, что Путину нужно показать, что единственный путь – это немедленное прекращение огня и участие в содержательных переговорах о справедливом и прочном мире.

"Я призываю вас послать этот сильный сигнал из Гааги в Москву", – сказал Йеттен.

К слову, Нидерланды приняли решение разместить на своей территории как подготовительные этапы Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, так и его полноценную операционную фазу.

Всего 36 государств мира согласились на создание Спецтрибунала. Система ответственности будет состоять из трех элементов: самого спецсуда, Международной компенсационной комиссии и Реестра убытков.